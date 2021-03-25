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В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знакома с сообщениями о связи между сыном президента США Джо Байдена и предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ее слова приводит издание New York Post.

При этом Псаки оценила обвинения в адрес сына Байдена Хантера как «не подкрепленные большим количеством доказательств». «Если у вас есть доказательства или подробности, я с радостью обсужу их подробнее», — заявила она журналистам.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

Тогдашний президент США Дональд Трамп даже упоминал содержание этого доклада в ходе предвыборных дебатов 2020 года. Джо Байден в ответ назвал эти сведения ложными.

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