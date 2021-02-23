Госдеп США наградил получившего вотум недоверия экс-генпрокурора Украины

Государственный департамент США наградил за борьбу с коррупцией бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, получившего вотум недоверия Верховной Рады. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, международная награда вручается тем, кто «неустанно работал, часто перед лицом сложностей, чтобы отстаивать прозрачность, биться с коррупцией и добиваться возмездия в собственных странах». Всего ее получили 12 человек.

Рябошапка занимал пост генерального прокурора Украины с августа 2019 по март 2020 года. За этот период ведомство проводило аудит дел, возбужденных в связи с расследованием деятельности на Украине сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma, где он работал, пишет РИА Новости. В результате дела передали в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины (СБУ).

В марте 2020 года Верховная Рада выразила Рябошапке вотум недоверия. Его связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. В мае Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против Рябошапки о декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения.