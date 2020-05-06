Против бывшего генпрокурора Украины возбудили уголовное дело

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против бывшего генпрокурора страны Руслана Рябошапки. Об этом сообщает УНИАН.

Его обвиняют в декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения. Подробности дела не разглашаются.

В прокуратуре уточнили, что досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Рябошапка подтвердил факт возбуждения дела, однако подробности ему также неизвестны. Кроме того, он не знает, по чьему заявлению открыто производство. Бывший генпрокурор заявил, что сейчас находится во французском Страсбурге.

5 марта Верховная Рада одобрила увольнение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

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