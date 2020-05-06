Бывший генпрокурор Украины объяснил причины уголовного дела против него

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка объяснил причины открытия против него уголовного дела. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, дело касается кредита, который его жена получила в 2016 году. При этом подробностей претензий правоохранительных органов он не раскрыл.

Само дело Рябошапка назвал бесперспективным. Он также сообщил, что заведено оно по заявлению «обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко».

Ранее 6 мая сообщалось, что Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против Рябошапки. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения.

5 марта Верховная Рада одобрила увольнение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

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