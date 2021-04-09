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Россию признали непричастной к порноснимкам подростков на ноутбуке сына Байдена

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Фото: Unsplash

Россию признали непричастной к компрометирующей переписке и порноснимкам несовершеннолетних подростков, обнаруженным на ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера. К такому выводу пришла компания Maryman & Associates, которая изучила материалы с устройства по просьбе газеты Daily Mail.

Издание сообщило, что ему удалось заполучить файлы с жесткого диска, на который были перенесены данные с ноутбука Байдена-младшего. Журналисты обнаружили множество откровенных фото и видео сына американского президента в компании с проститутками и ролики, в которых он употребляет наркотики. На устройстве также хранилась переписка Хантера Байдена с отцом, где среди прочего он просил политика баллотироваться на президентских выборах. По мнению Байдена-младшего, выдвижение отца в президенты помогло бы восстановить его собственную репутацию.

Экспертиза Maryman & Associates, руководителем которой является бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), пришло к выводу, что данные с ноутбука являются подлинными, а доказательств взлома — «русской разведкой» или кем бы то ни было — нет.

Во время предвыборной гонки в 2020 году издание New York Post опубликовало статью, якобы основанную на электронных письмах, обнаруженных на компьютере Байдена-младшего, который тот относил в сервис ремонта в Делавэре. Переписка свидетельствовала о его теневых сделках с компаниями на Украине, и вызвала серьезный скандал в канун выборов. Помимо писем, на устройстве нашли фотографии сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Сообщалось, что данные с компьютера были скопированы на жесткий диск и переданы юристу Дональда Трампа Руди Джулиани, а само устройство изъято ФБР.

В недавнем интервью сам Хантер Байден не стал отрицать, что ноутбук со скандальными материалами когда-то ему принадлежал. Он допустил, что устройство могла украсть и взломать «русская разведка».

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