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Сын Байдена рассказал о наркотиках и «выкуренном пармезане»

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Хантер Байден
Хантер Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер сознался в курении пармезана вместо наркотиков. Таким фактом своей биографии он поделился в интервью CBS News.

Хантер Байден, долгие годы страдавший от алкогольной и наркотической зависимости, рассказал, что временами испытывал настолько острую ломку, что готов был употребить что угодно, отдаленно напоминавшее наркотик. «Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых», — пошутил сын американского лидера.

Сын главы государства подчеркнул, что трезв с тех пор, как женился на Мелиссе Коэн в мае 2019 года.

6 апреля в продажу поступит книга воспоминаний Хантера Байдена. Там он, в частности, рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. На них, как пишет сын президента, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.

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