В России предложили продавать конфискованное элитное жилье

Министерство финансов предложило продавать конфискованное в России элитное жилье. О готовящемся законопроекте «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ» сообщили «Известия».

Речь идет о реализации помещений, которые относятся к категории роскошных и были изъяты в пользу государства по решению суда или признаны выморочным имуществом. Предполагается, что инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдумы в четвертом квартале 2021 года.

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«Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ», — пояснили в Минфине.

Критерий роскошной недвижимости предложило Министерство юстиции в 2020 году в рамках разработки законопроекта о возможности изъятия у должников единственного жилья, попадающего под это определение. Такая жилплощадь должна стоить более 30 миллионов рублей или иметь площадь более 50 квадратных метров на каждого проживающего. Нормы не были официально приняты, но в апреле 2021 года после прецедента Конституционный суд внес коррективы на правоприменение.

В Госдуме отнеслись к нововведению неоднозначно. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Никол отметил, что правильным будет продавать жилье не по заниженной стоимости и передавать деньги в Пенсионный фонд. Он добавил, что содержать элитную недвижимость на балансе государства очень дорого.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что в инициативе много недосказанности, поскольку, несмотря на то, что Конституционный суд обязал внести эти нормы, в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья. Он уверен, что это может ударить по среднему классу. Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет принят Госдумой, поскольку он идет в федеральном тренде борьбы с коррупцией. Он заключил, что его следовало ожидать раньше.

Ранее эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали положение на рынке недвижимости и назвали сумму, за которую в Подмосковье можно арендовать самый дорогой особняк. Ежемесячно за объект придется отдавать девять миллионов рублей. Дорогой объект находится в коттеджном поселке «Жуковка-21» в девяти километрах от Москвы. Особняк занимает площадь в 2,1 тысячи квадратных метров и располагается на участке в 60 соток.

