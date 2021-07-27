В России захотели ужесточить правила продажи жилья

В России планируется разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже в них помещений (или сдаче в аренду). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доработанный Минэкономразвития проект комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики.

Законопроект, предусматривающий ужесточение правил продажи в том числе жилья, хотят разработать в 2023 году, в числе ответственных за его создание — Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. Президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова заявила изданию, что многоквартирным домам в России классы энергоэффективности присваивают с 2011 года. Самый высокий класс, предусматривающий минимальное потребление энергии, — А++, самый низкий — G.

Директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова в свою очередь отметила, что тепло — наиболее дорогой ресурс в платежке за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Траты на теплоснабжение в зданиях классов С и А могут отличаться на 40 процентов, сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Покупка квартиры в энергоэффективном доме в будущем поможет сэкономить на ЖКУ, пояснили специалисты. Но более высокий класс энергоэффективности здания часто подразумевает использование более дорогих проектных решений и материалов. Себестоимость строительства в таком случае может возрастать на 5-10 процентов и более, что отражается на конечной стоимости квартир.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от использования мусоропроводов в многоквартирных домах. Это один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год, подсчитали эксперты.