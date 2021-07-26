Развеян популярный миф об электромобилях

Электромобили выделяют меньше выбросов, чем машины на двигателе внутреннего сгорания. Об этом говорится в опубликованном отчете Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT).

Специалисты некоммерческой организации по анализу влияния автомобилей на экологию развеяли миф о том, что электрокары загрязняют окружающую среду не меньше, чем традиционные автомобили. По словам исследователя Георга Бикера (Georg Bieker), о вреде электромобилей любят говорить лоббисты автомобильный промышленности: «Мы хотели разобраться в этом и посмотреть, верны ли эти аргументы».

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В отчете ICCT были оценены объемы выбросов от популярных электромобилей среднего размера, зарегистрированных в 2021 году в США, Европе, Индии и Китае. На данные страны приходится 70 процентов глобальных продаж машин с электроприводом и данные, по версии ICCT, являются репрезентативными. Анализ показал, что в Европе выбросы электромобилей за весь срок службы на 66-69 процентов ниже, чем у автомобилей, потребляющих топливо. В США за аналогичный период электрокары должны произвести на 60-68 процентов выбросов меньше, в Китае — на 37-45 процентов, в Индии — на 19-34 процента. Сниженные показатели в Азии связаны с тем, что в этих странах добыча электроэнергии преимущественно основана на сжигании угля.

Исследование было основано на том, что произведенный автомобиль находится в эксплуатации не менее 18 лет. Авторы отчета заявили, что электрокар однозначно экологичнее традиционного автомобиля. Также в материале говорится, что в случае машин на электротяге есть возможность дополнительно снизить выброс углерода при правильной утилизации выработанных батарей.

По словам Георга Бикера, электромобиль становится значительно экологичнее обычного автомобиля примерно через год после начала его использования. «Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания любого типа не способны обеспечить сокращение выбросов парниковых газов, необходимое нам для жизни в условиях изменения климата», — подытожил исследователь.

В середине июля Еврокомиссия предложила в будущем полностью перейти на электромобили. В случае принятия этих мер, по оценке чиновников, уровень углеродного выброса у автомобилей должен сократиться к 2035 году на 100 процентов.