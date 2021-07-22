Немецкий автогигант вложит миллиарды евро в отказ от традиционных машин

Немецкий автогигант Daimler, производящий, в частности, Mercedes-Benz, планирует с 2022-го по 2033 год инвестировать более 40 миллиардов евро (47 миллиардов долларов) в разработку аккумуляторов электромобилей и подготовку к полному отказу от традиционных машин на рынке, пишет Reuters.

Представляя свою стратегию электрического будущего, компания заявила, что вместе с партнерами построит восемь заводов по производству батарей, намереваясь нарастить производство электромобилей. С 2025 года с использованием новых платформ будут делать только электромобили. Называть конкретные сроки прекращения продаж автомобилей с привычными двигателями там не стали. «Мы должны перестать обсуждать, когда будет сделан последний двигатель внутреннего сгорания, это не релевантно. Вопрос в том, как быстро ты сможешь масштабировать производство, чтобы приблизиться к 100 процентам электрических двигателей, и мы фокусируемся на этом», — объяснил глава компании Ола Каллениус.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

Некоторые производители, такие как Volvo Cars, уже обязались перейти к производству исключительно электрических машин к 2030 году, а General Motors Co надеется добиться этого к 2035 году. Заявление Daimler последовало спустя несколько недель после того, как Европейский союз предложил полностью запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года.

При этом, по мнению аналитиков Bloomberg, мир отказывается от бензина быстрее, чем ожидалось. Пик спроса на горючее топливо они прогнозируют в 2027 году — на четыре года раньше предполагаемого срока.

