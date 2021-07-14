Обычным автомобилям предсказали забвение

Обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) отойдут на второй план на фоне роста популярности электрокаров. О грядущем забвении Financial Times рассказал руководитель подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томас Ульбрих.

По его словам, уже к 2025 году электромобили обойдут про прибыльности машины с ДВС на фоне жесткого контроля за выбросами (евро-7). Ульрих напомнил, что новые стандарты начнут действовать с 2025-го.

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По ним должно произойти снижение выбросов CO в 10 раз, а окислов азота — вдвое даже по сравнению с очень жестким стандартом евро-6. Для машин с ДВС нужны будут слишком дорогие комплектующие, чтобы достичь таких показателей.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензина в пользу электрокаров. Предполагается, что автомобили с нулевыми выбросами помогут европейцам в достижении амбициозных климатических целей.

В частности, в Испании потребуется 4,3 миллиарда евро, чтобы пересесть на электрокары. Деньги на модернизацию автомобильной промышленности правительство возьмет из фонда Евросоюза для восстановления от последствий пандемии коронавируса.