Испания пересядет на электрокары за деньги ЕС

Испании потребуется 4,3 миллиарда евро, чтобы пересесть на электрокары. Как пишет Associated Press, деньги на модернизацию автомобильной промышленности правительство возьмет из фонда Евросоюза для восстановления от последствий пандемии коронавируса.

Глава испанского правительства Педро Санчес считает, что экономику Испании ожидает «настоящая революция». Он уточнил, что помимо доли из фонда ЕС в индустрию будут вложены около 19 миллиардов частных инвестиций.

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Согласно плану лидера правящей социалистической партии, деньги получат все сегменты цепочки производства автомобилей — от добычи лития до линии сборки электрических батарей, сообщается в материале. Санчес также пообещал назначить лидера отрасли, чтобы координировать государственные и частные усилия.

Помимо этого, Испания направит по миллиарду евро на стимулирование продаж электромобилей и на установку зарядных станций, которых в стране на данный момент не хватает. По расчетам правительства, модернизация автомобильной промышленности увеличит ее долю в ВВП Испании с 10 процентов до 15 к 2030 году и создаст два миллиона рабочих мест.

Совет министров Испании должен утвердить автомобильный план на своем еженедельном заседании 13 июля. Когда утверждение состоится, компании смогут подавать заявки на финансирование и ожидать первых выплат к сентябрю.

Преобразование автомобильной промышленности — первая из оглашенных мер восстановления экономики Испании. Генеральный план рассчитан на 140 миллиардов евро, которые страна ожидает получить от ЕС в течение шести лет. Изменения коснутся не только автопроизводителей и их поставщиков, но и горнодобывающую промышленность, телекоммуникации и энергетические предприятия.