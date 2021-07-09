Конкурент Tesla станет ближе к китайцам

Китайский производитель электроавтомобилей Nio станет ближе к местным потребителям, построив к 2025 году дополнительные 3700 станций для замены аккумуляторов, из которых почти три тысячи расположатся на территории страны. В таких пунктах, которых сейчас насчитывается лишь 300, автомобилисты могут заменить аккумулятор на новый, чтобы не тратить время на заряд батареи, пишет Bloomberg.
В руководстве компании приняли это решение, опасаясь, что продажи электрокаров замедлятся, поскольку мест, где можно зарядить или поменять аккумулятор, будет недостаточно для преодоления расстояний в Китае. Пока же продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране выросли на 170 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего Nio выпустила около 120 тысяч электрокаров, причем 21,9 тысячи за последние три месяца. Несмотря на рост продаж, 8 июля акции Nio упали на 1 процент после новости о том, что Tesla резко снизила стоимость внедорожника Model Y в Китае. Благодаря субсидиям китайских властей цена автомобиля будет начинаться от 276 тысяч юаней (42,6 тысячи долларов), тогда как на конкурирующий с ним внедорожник Nio ES6 придется потратить не менее 358 тысяч юаней.
В начале июля занимающий четвертое место в мире по производству автомобилей автоконцерн Stellantis объявил, что потратит 30 миллиардов евро на заводы по производству аккумуляторов. Кроме того, в обозримом будущем все бренды автогиганта перейдут на электродвигатели.