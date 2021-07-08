В Китае резко подешевела Tesla

Компания Tesla значительно понизила стоимость внедорожника Model Y в Китае на фоне недавних скандалов, пишет Bloomberg.

Стоимость стандартной комплектации кроссовера, который сможет проехать на одном заряде 525 километров, составит от 276 тысяч юаней (42,6 тысячи долларов), что примерно на 20 процентов меньше цены оригинальной Y, которая может проехать на одном заряде 594 километра. При этом внедорожник всего на 10 процентов дороже самого доступного электромобиля Tesla седана Model 3. Благодаря установленной цене ниже 300 тысяч юаней, власти Китая окажут компании государственную поддержку.

«Китай — лидер в развитии новой энергии и первая страна, где Tesla построила свой завод. Мы продолжим инвестировать в Китай и развиваться для скорого перехода к устойчивой энергетике», — говорится в заявлении компании.

В последнее время Tesla столкнулась с проблемами на китайском рынке. Министерство обороны страны запретило военнослужащим парковать автомобили компании на территории военных гарнизонов и жилых комплексов из-за опасений, что установленные на машинах камеры и датчики могут собирать секретную информацию. Основатель Tesla Илон Маск гарантировал конфиденциальность информации, однако это не повлияло на решение китайских властей.

Также Tesla оказалась в центре скандала после того, как под угрозой судебного иска о клевете заставила китайских блогеров публично извиниться за сообщения, в которых они говорили о проблемах автомобилей. В связи с этим продажи компании в Китае снизились почти в два раза — с 18 тысяч заказов в апреле до 9,8 тысячи в мае, а акции упали на пять процентов.