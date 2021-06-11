Tesla запугала китайских блогеров и заставила извиняться

Китайские блогеры обвинили Tesla в том, руководство компании пытается запугать их, угрожая судебными исками. Причина — посты о неисправностях электромобилей, сообщает Financial Times.

В июне Tesla создала аккаунт в соцсети Weibo для своей китайской юридической службы. Нескольким блогерам пришли письма о том, что против них могут быть поданы иски в суд по обвинению в клевете. После этого два блогера опубликовали посты с извинениями за свои высказывания о проблемах автомобилей.

По итогам первого квартала выручка Tesla в Китае составила три миллиарда долларов (30 процентов общемировой выручки компании). Ранее китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании после жалоб клиентов. Например, их беспокоили сбои при управлении электромобилем и возгорание батареи. Tesla предложили улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей.

Объем заказов на продукцию компании в КНР в последний месяц серьезно сократился. Число заказов Tesla в Китае в мае снизилось до 9800 по сравнению с более чем 18 тысячами заказов в апреле.