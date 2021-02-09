Китайцы засомневались в безопасности Tesla

Китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании, пишет Bloomberg.

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Власти провели переговоры с руководителями подразделений Tesla в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с машинам. Например, их беспокоили сбои при управлении электромобилем, а также возгорание батареи. Tesla предложили улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей.

Компания согласилась с требованиями и отметила ряд недостатков в своих бизнес-процессах. Рынок КНР очень важен для Tesla. В прошлом году компания продала 120 тысяч машин в Китае (больше только в США). В январе автогигант реализовал 15 484 электрокара. У Tesla есть дальнейший потенциал для роста в Китае, не сомневаются аналитики.

В целом продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии в КНР в январе выросли на 290,6 процента (до 168 тысяч единиц). Объем продаж машин с полностью электрическими двигателями взлетел на 325,8 процента в годовом выражении (до 141 тысячи машин).

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует сделать ставку на производство люксовых электромобилей и составить конкуренцию Tesla. Аналогичные планы и у Porsche.