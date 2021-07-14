Евросоюз планирует полностью перейти на электромобили в течение 15 лет

Еврокомиссия предложила с 2035 года запретить производство автомобилей на бензине и дизеле

Еврокомиссия предложила с 2035 года полностью перейти на электромобили и запретить выпуск на территории Евросоюза автомобилей на традиционном топливе. Об этом говорится в плане действий по достижению климатически нейтральной экономики в Евросоюзе к 2050 году, который опубликован на сайте Еврокомиссии.

В документе говорится об ужесточении стандартов выбросов углекислого газа в атмосферу для автомобилей на традиционном топливе. По мнению политиков, это ускорит переход транспорта к нулевому показателю. Фактически это означает полный запрет на продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями.

К 2030 году уровень углеродного выброса у автомобилей, производимых на территории Евросоюза, должен снизиться до 55 процентов (по сравнению с 2021 годом). А к 2035 году — сократиться на 100 процентов.

Уточняется, что в дополнение к этому будут введены правила, призванные повысить доступность зарядных станций и стимулировать потребителей к переходу на электромобили. На крупных магистралях через каждые 60 километров должны стоять зарядки для электромобилей и через каждые 150 километров — водородные заправки.

О разработке пакета мер по отказу от бензина в Евросоюзе заговорили на прошлой неделе. Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами.