Европейская страна придумала новое применение полям

Правительство Нидерландов придумало новое применение полям, чтобы совместить переход к возобновляемой энергетике и развитие сельского хозяйства. Европейская страна поручит шведской компании Vattenfall «проредить» угодья фермеров новыми двусторонними солнечными панелями, пишет CNBC.

Пилотный проект рассчитан на четыре года, его запустят в городе Алмере на востоке от Амстердама. Несмотря на то, что европейские страны не первый год используют солнечные панели на сельскохозяйственных землях, Нидерланды отличатся тем, что задействуют усовершенствованные станции. Кроме того, панели будут четкими рядами чередовать с посадками сельскохозяйственных культур.

«Установка позволяет улавливать отраженный свет от почвы, растений и соседних рядов, чтобы использовать его для выработки энергии», — пояснили представители Vattenfall.

Проект находится на финальной стадии согласования. Ожидается, что устанавливать панели начнут в 2022 году, а финансирование обеспечит Министерство экономики Нидерландов. Электричество, полученное экологичным путем, позволит запитать хозяйства, которые примут участие в эксперименте.

Летом 2021 года в Великобритании зафиксировали «бум» солнечной энергетики среди фермеров. Владельцы сельскохозяйственных угодий стали в ущерб посадкам растительных культур массово пускать землю под установку панелей для генерации электричества на продажу.