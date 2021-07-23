В речных трамваях разглядели шанс для спасения экологии Москвы

В запуске электрических речных трамваев разглядели огромный потенциал для развития инфраструктуры и спасения экологии Москвы. Проект по возрождению забытого вида транспорта оценил депутат Московской городской думы Олег Артемьев, передает агентство «Москва».

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По мнению политика, столица имеет все возможности использования водных путей Москвы-реки для постоянного пассажирского сообщения. Артемьев считает, что пример надо брать с Нью-Йорка и Гонконга, где паромы помогают населению строить маршруты, альтернативные наземному транспорту и метро.

Депутат добавил, что речной транспорт является «символом будущего», поэтому электротрамваи станут новым шагом Москвы в переходе на возобновляемые виды топлива. Кроме того, убежден Артемьев, экологичные перевозки повлияют и на отношение жителей столицы к электромобилям.

«Постепенный переход от двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели — большое и важное дело, которое займет много времени. Правильно, что город выступает флагманом перехода к "зеленой" экономике, начиная с той части, которая понятна и близка всем — с общественного транспорта», — резюмировал депутат Мосгордумы.

О возрождении регулярных речных перевозок в Москве после 16 лет перерыва ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин. Запуск двух маршрутов от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники запланирован на 2022 год. Электротрамваи будут работать круглогодично, а рассчитаться за проезд в них можно будет любым удобным способом, в том числе картой «Тройка».