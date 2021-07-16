Москвичи стали чаще покупать парковки

Жители Москвы стали чаще тратиться на приобретение личных автомобильных парковок. С начала года мэрия заключила с горожанами около 500 договоров купли-продажи машино-мест, сообщается на портале mos.ru.

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С января по июнь 2021 года москвичи выкупили на 11 процентов больше участков под стоянку транспорта, чем за весь 2020-й. Среди проданных мэрией машино-мест 80 процентов находятся в отдельных гаражах, а 20 процентов — в подземных паркингах жилых комплексов.

За последние полгода заключен 481 договор на участки под стоянку, из них 462 одиночных и 19 «семейных», которые предполагают парковку автомобилей вплотную. Общая площадь проданных машиномест составила 8,8 тысячи квадратных метров на сумму 222,1 миллиона рублей. За прошлый год москвичи оформили 436 сделок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Самая маленькая парковка площадью 9,2 квадратных метра ушла с торгов за 436 тысяч рублей, самая большая — в 33 квадратных метра — обошлась покупателю в 654 тысячи рублей.

Как стало известно ранее, дешевые по меркам столицы квартиры для съема найдены сразу в нескольких районах. По ставке от 20 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц можно арендовать жилье до 39 квадратных метров в Южном Бутово, Бирюлево, Медведково и Ново-Переделкино, сообщает агентство «МИЭЛЬ».