Раскрыты данные о самых дешевых квартирах в Москве

Самые недорогие и при этом пригодные для проживания квартиры в Москве сдаются по ставкам от 20 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Данные о дешевом съемном жилье раскрыли эксперты агентства «МИЭЛЬ», соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Все представленные квартиры однокомнатные, площадью не более 39 квадратных метров, и расположены в отдаленных от центра города районах — Южном Бутово, Бирюлево, Медведково и прочих. Так, за 20 тысяч рублей можно снять квартиру в районе Ново-Переделкино. Площадь лота — 29 квадратных метров. В квартире простая обстановка, но есть необходимая мебель и техника. Также за эту сумму можно арендовать малогабаритную однокомнатную квартиру площадью 17 квадратных метров в районе Соколиная гора.

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За 21 тысячу в месяц сдается 30-метровая квартира в Западном Бирюлево. В ней есть вся мебель и техника. По той же ставке предлагается однокомнатная квартира площадью 21 «квадрат» в районе Ростокино. В жилом помещении простой ремонт, минимум мебели. Также в этом бюджете можно арендовать малогабаритную квартиру в Ярославском районе.

По ставке 22-25 тысяч в Москве сдаются квартиры в районах Соколиная гора, Южное Бутово, Восточный, Перово, Ивановское, Бирюлево Западное, Зябликово, Южное Медведково и Выхино-Жулебино.

«Сегодня основная доля запросов на рынке аренды приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц. При этом есть спрос и на отдельное малогабаритное жилье, в первую очередь среди студентов, а также холостых людей. Их привлекает возможность жить пусть в маленькой, но отдельной квартире», — отмечают риелторы.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.