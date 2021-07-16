В России снизился спрос на жилье

В июле 2021 года Минстрой зафиксировал на территории России снижение спроса на жилье. О ситуации на рынке недвижимости в стране рассказал заместитель министра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

По словам Стасишина, подобную динамику заметили после 1 июля. Однако граждане по-прежнему могут приобрести жилье по льготным программам. «Посмотрим, что будет осенью», — отметил замминистра.

Стасишин добавил, что на рынке недвижимости нужно стабилизировать цены, для чего необходимо достичь баланса между спросом и предложением. Власти также не стали «влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня» и решили оптимизировать затраты за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, пояснил чиновник.

Возможное падение спроса на жилье России в июне 2021 года предрек доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев. Эксперт заявил, что динамика будет связана с завершением программы льготной ипотеки на прежних условиях.