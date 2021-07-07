В России обвалился спрос на квартиры в новостройках

Во втором квартале 2021-го спрос на квартиры в строящихся домах обвалился в среднем по России на 15 процентов по сравнению с уровнем первого квартала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование базы недвижимости «Авито».
Тем не менее, по данным аналитиков, стоимость квартир по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 33 процента. Эксперты отмечают, что спрос на жилье снизился из-за угасания квартирного ажиотажа прошлого года, кроме того, его падению способствовало отсутствие роста доходов населения.
На ослабление спроса также повлияло сильное повышение цен на квартиры в новостройках. За последний квартал ценники увеличились еще на 9 процентов, подсчитали в «Авито». Эксперты полагают, что рынок новостроек стабилизировался: «спрос выровнялся до отметок прошлого года, что создало предпосылки для замедления темпов роста цен».
Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов.