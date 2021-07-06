Россиян успокоили насчет увеличения ставок по ипотеке

Мнение о том, что после изменения в России условий выдачи льготной ипотеки покупать квартиры в новостройках стало невыгодно, неверно. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал риелтор Ерлан Ажибаев.

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Эксперт успокоил потенциальных новоселов насчет увеличения ставок по ипотеке. «Как я и предполагал, застройщики в коллаборации с ведущими банками страны в погоне за долей рынка бьются за клиента с еще большим усердием, чем раньше, — отметил Ажибаев. — У многих из них акцент смещен в сторону семейной ипотеки, но и без детей можно еще получить выгодные условия».

Риелтор описал несколько специальных маркетинговых акций, действующих в жилых комплексах Московского региона. Они предусматривают, в частности, возможность взять ипотеку по сниженной ставке — от 1,1 процента годовых.

«То есть при определенных обстоятельствах можно и сейчас грамотно подобрать не только объект, но и условия его покупки», — заключил специалист.

Условия выдачи льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках изменились с 1 июля 2021-го. Ставка по кредиту теперь составляет 7 процентов, максимальная сумма займа — 3 миллиона рублей для всех регионов. До сих пор ипотеку в рамках льготной программы предлагали под 6,5 процента, максимальная сумма для Москвы и Санкт-Петербурга составляла 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей.