Квартиру в доме Путина выставили на продажу за 24 миллиона рублей

Квартиру в здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где некогда жил президент России Владимир Путин, можно приобрести за 23,9 миллиона рублей. Это единственное предложение в доме, следует из материалов агентства «Дарко», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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«Президентский» дом расположен на 2-й линии Васильевского острова. На данный момент в нем продается всего одна квартира, выяснили риелторы. Объект вывели на рынок в январе 2020-го, то есть фактически полтора года назад. Экспозиционная стоимость лота с того времени выросла на миллион рублей. Сейчас она составляет почти 24 миллиона. Площадь пятикомнатной квартиры — 179 квадратных метров. Таким образом, один «квадрат» оценивается в 133 тысячи рублей.

В шаговой доступности от дома №17 выставлено на продажу 14 объектов недвижимости. Средняя стоимость квартиры в этой локации — 18,5 миллиона рублей. При этом самый доступный вариант продается за 8 миллионов. Это небольшая однокомнатная квартира площадью 32,5 квадратного метра. А самый дорогой объект по соседству со знаменитым домом обойдется покупателю в 39,9 миллиона рублей. Площадь лота — 160 квадратных метров.

Согласно декларации о доходах российского президента, в его собственности числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). В пользовании главы государства находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место.

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