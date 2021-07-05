В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом

Российские риелторы задумались об упрощении процесса продажи квартир, приобретенных с использованием маткапитала. Соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия», располагающие копией документа.

Пока реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Из-за этого семьям порой сложно улучшать жилищные условия, например, поменять «однушку» на «двушку». Риелторы предлагают изменить правила — разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой.

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«Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается, — пояснил изданию генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин. — Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую».

Также риелторы предлагают ввести обязательную фиксацию в Росреестре факта использования маткапитала при приобретении недвижимости или при использовании субсидии на частичное или полное погашение ипотеки.

В профессиональном сообществе полагают, что инициатива риелторов позволит ускорить оборот недвижимости, поможет выйти на рынок тем клиентам, которые способны приобрести новую квартиру, только продав старую.

Ранее, в июне, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что выступает против предложения об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. Политик подчеркнул, что в России не так много семей, чей доход превышает эту сумму.

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