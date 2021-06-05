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В ЕР выступили против отмены материнского капитала для части россиян

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что выступает против предложения об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в России не так много семей, чей доход превышает эту сумму. «Лично я — не поддерживаю. Много ли молодых семей (первый, второй ребенок), у которых среднедушевой доход свыше пяти миллионов? О каком количестве людей идет речь? А вот сдавать справки о доходах после введения такого ограничения придется всем», — заявил Исаев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. «То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — заявил Аксаков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также раскритиковал инициативу Аксакова. По мнению Рязанского, россияне с большим годовым доходом сами должны принимать решение, нужен ли им материнский капитал. «При пяти миллионах рублей годовой зарплаты маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи», — заявил сенатор.

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