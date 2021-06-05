Россия
 
Последние новости
Белоусов снова раскритиковал российских металлургов фразой «устроили вопли»
Сборная России обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро
Пара родила 20 детей от суррогатных матерей за год
Белоруссия раскрыла план на случай расширения западных санкций
Генерал ВСУ заявил об уходе из украинской армии и нежелании прислуживать
Российский хоккеист умер в 30 лет
В США заявили о серьезном усилении огневой мощи ВМФ России
Япония назвала условие для мирного договора с Россией
Финская журналистка назвала наиболее впечатливший ее город России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме предложили отменить маткапитал для части россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России необходимо отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает Ura.ru.

«То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — заявил Аксаков.

Депутат предложил провести границу по сумме дохода в пять миллионов рублей в год. «Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — добавил он.

В марте в Госдуме предложили выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутат Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян
В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами
Правительство упростило правила использования маткапитала на улучшение жилья