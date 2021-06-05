В Госдуме предложили отменить маткапитал для части россиян

В России необходимо отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает Ura.ru.

«То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — заявил Аксаков.

Депутат предложил провести границу по сумме дохода в пять миллионов рублей в год. «Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — добавил он.

В марте в Госдуме предложили выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.