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В Совфеде оценили предложение отменить маткапитал для части россиян

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова отменить маткапитал для части россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рязанского, граждане России с большим годовым доходом сами должны принимать решение, нужен ли им материнский капитал. Он считает, что данный вопрос не нужно решать административным путем. «При пяти миллионах рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи», — заявил сенатор.

Рязанский добавил, при годовой зарплате в пять миллионов рублей пенсия будет все равно небольшой, «так устроена пенсионная система».

Ранее Аксаков заявил, что в России необходимо отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. «Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — заявил Аксаков. Депутат предложил провести границу по сумме дохода в пять миллионов рублей в год.

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