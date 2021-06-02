Путин рассмотрит возможность использования маткапитала на ремонт

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть возможность использования гражданами материнского капитала на ремонтные работы. Об этом он заявил в ходе встречи с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что проработка данной идеи будет иметь сложности, поскольку ее

«критерии очень размыты». По его словам, чтобы разрешить использовать средства маткапитала на ремонт, «надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую».

«Ремонтные работы, так же, как и все строительные, там столько всяких манипуляций, неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт. Только стоит его начать, ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем. Поэтому здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы», — добавил он.

Путин пояснил, что все действующие на сегодняшний день ограничения на использование маткапитала связаны с «недопустимостью злоупотреблений» и манипуляций с денежными средствами. Система работает так, чтобы граждане могли воспользоваться маткапиталом, выделяемым государством, на наиболее важных направлениях, добавил глава государства.

В конце апреля в Госдуме предложили упростить использование маткапитала. В частности, депутат Евгений Федоров говорил о необходимости убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Сейчас без использования ипотеки тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома можно лишь спустя три года после рождения ребенка.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова предлагала разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) призвал расширить использование маткапитала и разрешить использовать выплаты на подключение частных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Это будет актуально для сельских жителей, заявили в ОНФ.