В России предложили ввести «многодетный» капитал

В России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим из детей совершеннолетия либо окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения. С данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передает RT.

По словам Волынец, в качестве поддержки многодетных семей необходимо разработать регламент для выплат подобного «многодетного» капитала. Она подчеркнула, что данная мера социальной поддержки может быть включена в федеральный закон «О статусе многодетной семьи» после того, как он будет принят.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане объяснила, что чем больше детей в семье, тем меньше средств в среднем приходится на каждого из них и введение «многодетного» капитала будет способствовать устранению данного фактора.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с инициативой увеличить размер материнского капитала, а также включать потраченные на воспитание детей годы в трудовой стаж.

Кроме того, она предложила материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. При этом Кузнецова подчеркнула, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей нужно расширять.