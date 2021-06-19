В России предложили декретные выплаты для помогающих с детьми бабушек и дедушек

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», — заявила омбудсмен.

Кузнецова добавила, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей нужно расширять.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил давать отцам короткий оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Депутат подчеркнул, что после рождения ребенка матери всегда требуется поддержка со стороны близких, особенно отца младенца. При этом по закону мужчины имеют право взять на этот период отпуск, не оплачиваемый работодателем.