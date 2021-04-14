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В Госдуме предложили давать отцам короткий отпуск после рождения ребенка

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Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил давать отцам короткий оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Таким образом, по мнению депутата, мужчины получат время для поддержки своих жен после родов, сообщает RT.

Отмечается, что Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. В тексте он подчеркнул, что после рождения ребенка матери всегда требуется поддержка со стороны близких, особенно отца младенца. При этом по закону мужчины имеют право взять на этот период отпуск, не оплачиваемый работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребёнка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребёнка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте документа.

В октябре прошлого года аналитики центра НАФИ провели опрос и определили долю российских мужчин, готовых уйти в декретных отпуск по уходу за ребенком. Полностью уйти в декретный отпуск согласился лишь один процент мужчин.

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