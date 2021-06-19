В Госдуме оценили идею увеличения маткапитала

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу, предусматривающую увеличение материнского капитала. Своим мнением на этот счет она поделилась с телеканалом RT.

Комментируя предложение уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой она заметила, что поддерживает его, как и другие жители страны. Она напомнила, что в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, все адресные выплаты — и, в том числе, маткапитал — будут индексироваться на размер инфляции.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. При этом она подчеркнула, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей нужно расширять.