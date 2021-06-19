Россия
 
Последние новости
В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Porsche запустила конфигуратор для фирменных часов 
Стало известно о пострадавших от взрывов на складе пиротехники у «Лужников»
Украина и Польша назвали «Северный поток-2» общеевропейской угрозой
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении L-410
Тихановская анонсировала план подпольной борьбы с Лукашенко
Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса
Минтруд оценил вероятность увольнения из-за нежелания прививаться
Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили идею увеличения маткапитала

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу, предусматривающую увеличение материнского капитала. Своим мнением на этот счет она поделилась с телеканалом RT.

Комментируя предложение уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой она заметила, что поддерживает его, как и другие жители страны. Она напомнила, что в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, все адресные выплаты — и, в том числе, маткапитал — будут индексироваться на размер инфляции.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. При этом она подчеркнула, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей нужно расширять.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме поддержали идею увеличения материнского капитала
В России предложили декретные выплаты для помогающих с детьми бабушек и дедушек
Материнский капитал в России предложили выдавать одиноким отцам