Материнский капитал в России предложили выдавать одиноким отцам

В России отцам, которые воспитывают детей в одиночку, предложили выдавать материнский капитал. С такой инициативой выступил Минтруд, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. «Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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На выплату могут претендовать мужчины, которые воспитывают второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Еще одно условие: выплата предусмотрена в случае, если мать детей умерла или лишена родительских прав.

Ранее стало известно, что за время действия программы было потрачено около трех триллионов рублей. Программа маткапитала в стране действует с 2007-го. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго.

Деньги можно потратить, в частности, на образование, оплатив обучение в детском саду, школе или вузе. Также с помощью сертификата есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Воспользоваться сертификатом может и сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии.