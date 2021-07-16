Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж

По итогам первого полугодия 2021-го цены на строящиеся квартиры в границах старой Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) выросли на 22 процента, причем во втором квартале темпы их увеличения снизились. Основное подорожание пришлось на первый квартал, следует из материалов сервиса поиска жилья «Синица», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в первом полугодии средний ценник в московских новостройках перешагнул психологический рубеж в 300 тысяч рублей за «квадрат». Это произошло в апреле. Наиболее заметно за полгода подорожали новостройки бизнес-класса — на 19 процентов, до 26,19 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру. В комфорт-классе средняя стоимость лота выросла на 12 процентов, до 12,6 миллиона. В экономклассе стандартная квартира теперь стоит 8,36 миллиона (плюс 7 процентов за полгода).

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Большинство округов в последнем квартале демонстрировали положительную динамику цен на строящееся жилье, констатируют эксперты. Наиболее значительно средние цены за полгода выросли в Северо-Восточном округе (плюс 34 процента), в Западном (20 процентов) и Северо-Западном (также плюс 20 процентов). Снижение цен в новостройках зафиксировано в Центральном округе — на 7 процентов.

«И застройщики, и покупатели провели первое полугодие в ожидании отмены льготной ипотеки, и хотя в итоге ее продлили, условия изменились достаточно существенно, — указывают в "Синице". — Тем не менее, ипотечные ставки и без учета льготных условий выглядят довольно привлекательно, к тому же многие застройщики субсидируют ипотеку по своим проектам, что работает на поддержание спроса и текущего уровня цен».

Ранее аналитики предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.