Названа цена самой дешевой квартиры в «Москва-Сити»

Летом 2021-го приобрести апартаменты в международном деловом центре «Москва-Сити» можно по цене от 30 миллионов рублей, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, самая дешевая квартира в Сити имеет площадь 65 квадратных метров. Самый дорогой объект в этой локации оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Таковым назван пентхаус площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, расположенный на 95 этаже.

В июне текущего года спрос на апартаменты в деловом центре вырос в два раза по сравнению с показателем июня «доковидного» 2019-го, подсчитали эксперты. К уровню лета 2020-го рост спроса составил 61 процент.

Ранее сообщалось, что жилье в Большом Сити — окрестностях «Москва-Сити» — дорожает быстрее, чем недвижимость в других районах столицы. По подсчетам аналитиков, за 2020 год средняя цена предложения в новостройках бизнес-класса в Сити выросла на 24 процента, тогда как по рынку в целом — менее чем на 20 процентов. Комфорт-класс в этой зоне подорожал на 25 процентов (в целом по городу — на 15,5 процента).