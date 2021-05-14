Присяжные вынесли решение о перестрелке в «Москве-сити» в 2017 году, в результате которой погиб один человек. Они признали виновными фигурантов этого дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.

Отмечается, что речь идет о Магомеде Исмаилове и Эльдаре Хамидове. Оба они были охранниками гостя юбиляра, вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева.

«Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия», — сказала Кокая. Виновным в аналогичных нарушениях признали и Хамидова.

В ноябре 2017 года предприниматель Дмитрий Павлов отмечал 55-летний юбилей в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око» в «Москве-сити». Ведущим дня рождения был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil.

Во время празднества охранники гостей Павлова поссорились из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercede и открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.