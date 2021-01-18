Следователя обвинили в давлении на свидетелей перестрелки в «Москва-Сити»

Следователь Левон Агаджанян, занимавшийся расследованием перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году, оказывал давление на свидетелей по просьбе бизнесмена Гавриила Юшваева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователь предложил очевидцу поменять данные им прежде показания, исключив из них упоминание о том, что после перестрелки охранник Юшваева Магомед Исмаилов убрал за пояс «предмет, похожий» на оружие, и что в инциденте участвовали телохранители бизнесмена. Свидетель отказался, и тогда следователь составил в отношении него фальшивый рапорт о том, что очевидец событий уклоняется от очной ставки. Кроме того, Агаджанян проигнорировал показания свидетелей, которые не подтверждали придуманную им версию. Он также манипулировал вещественными доказательствами: пулями, извлеченными из потерпевших, и гильзами с места перестрелки.

Обвиняемыми являются охранники Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, однако в ходе следствия Агаджанян попытался снизить их меру ответственности, свалив вину на потерпевших — сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПа.

Экс-следователя арестовали 18 декабря 2020-го по решению Басманного суда Москвы.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро — получили ранения.