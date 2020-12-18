Российского полковника объявили в розыск по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Полковника Следственного комитета России (СКР) Сергея Синяговского объявили в федеральный розыск в связи расследованием по делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 18 декабря, со ссылкой на источник в СКР сообщает РБК.

По данным источника, в чем именно обвиняется бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве, пока неизвестно, но это точно связано с расследованием уголовного дела о перестрелке в 2017 году на юбилее бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик в ресторане башни «Око».

Следователь Синяговский известен тем, что давал показания по делу о связях генералов СКР с кланом лидера преступного мира Захария Калашова, известного в криминальном мире как вор в законе Шакро Молодой.

Ранее 18 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали следователя СКР Левона Агаджаняна, который занимался расследованием дела о перестрелке в «Москва-Сити». Следователя подозревают в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу. Речь идет о подмене гильз на месте перестрелки.

Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки было задержано более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью.