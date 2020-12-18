ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Сотрудники ФСБ задержали следователя Следственного комитета России (СКР) Левона Агаджаняна, который занимался расследованием дела о перестрелке в «Москва-сити», произошедшей в 2017 году на юбилее бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик — одного из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ — в ресторане башни «Око». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Следователя подозревают в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу. Речь идет о подмене гильз на месте перестрелки. Тогда на парковке у небоскреба нашли 15 гильз и только восемь пуль.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Агаджаняна до 17 февраля, сообщила изданию пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

17 ноября 2017 года бизнесмен Павлик отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки было задержано более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью.

Фигурантами уголовного дела стали охранники бывшего акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, которые, как считали в СК, спровоцировали перестрелку с телохранителями именинника Павлова. Его охраняли спецназовец Росгвардии Дмитрий Якобсон и его товарищи Кирилл Титаренко и Платон Койда, скончавшийся от ран.