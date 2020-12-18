Арестован экс-следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

В Москве арестовали бывшего следователя Следственного комитета России (СКР) Левона Агаджаняна. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в фальсификации вещественных доказательств по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Следователи считают Агаджаняна виновным в подмене протоколов и гильз на месте происшествия. Кроме того, он привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее 18 декабря сообщалось, что в связи расследованием в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского. Это случилось вскоре после того, как сотрудники ФСБ задержали следователя СКР Левона Агаджаняна.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью.