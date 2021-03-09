Павел Буре выступит в суде по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

В суде по делу о перестрелке, произошедшей в 2017 году в «Москве-Сити», в качестве свидетеля выступит известный российский хоккеист Павел Буре. На мероприятии, которое обернулось трагедией, он присутствовал в качестве одного из 250 гостей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, допросить спортсмена планируется 15 марта. В тот же день заслушают и Дмитрия Павлова, известного в криминальном мире по прозвищу Павлик, на юбилее которого в башне «ОКО» и произошла стрельба. Отмечается, что показания свидетелей по этому делу играют ключевую роль, так как почти все записи с камер видеонаблюдения были удалены спустя несколько часов после произошедшего.

Суд уже допросил нескольких свидетелей. Среди них была Яна Шухат, которой после дачи показаний угрожали расправой, а также бизнесмен Григорий Амелин, который обезоружил стрелка и получил несколько ударов ножом в спину, лишился селезенки, но выжил.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.