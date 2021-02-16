Чемпиона России по кикбоксингу арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего чемпиона России и Москвы по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году на юбилее авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова, известного в криминальном мире по прозвищу Павлик, в результате которой погиб один человек и были ранены еще пять. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по ходатайству следствия, установившего, что спортсмен принимал самое активное участие в конфликте как охранник бизнесмена Гавриила Юшваева. Асадулаев три года находился в розыске, но нашли его в подмосковном Одинцово по камерам видеонаблюдения, несмотря на то что он отрастил бороду и носил медицинскую маску. Его задержали бойцы спецназа, но он, увидев их, не стал оказывать сопротивление.

Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. В перестрелке он получил два пулевых ранения в ногу, тем не менее сумел сбежать с места происшествия.

В 2015 году кикбоксера задержали в центре Москвы с кокаином весом 0,8 грамма. Он заявил полицейским, что хранил наркотики не для сбыта, а для собственного потребления. Тем не менее он стал фигурантом уголовного дела.

Саид Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 килограммов. Он также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу — в 2010 и 2013 годах.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.