21-летняя девушка выпала с 86 этажа башни в «Москва-Сити» в пятницу, 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства гибели устанавливаются, следователи проводят проверку.

«В пятницу около 16:55 21-летняя девушка выпала из окна 86-го этажа башни на Пресненской набережной в комплексе "Москва-Сити"», — рассказал собеседник.

Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», девушка выпала из башни «Евразия», смерть «наступила мгновенно».

Ранее в мае Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году: их приговорили к 15 и 16 годам заключения. В ноябре 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Среди приглашенных артистов значились российские звезды. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро — получили ранения.