Вынесен приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, охранников бизнесмена Гавриила Юшваева, осудили к 15 и 16 годам заключения соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

14 мая сообщалось, что коллегия присяжных признала Исмаилова и Хамидова виновными в покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве с применением оружия и незаконном обороте оружия.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро — получили ранения.