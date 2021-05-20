Устроивших перестрелку в «Москва-Сити» предложили посадить на 18 и 19 лет

В Пресненском суде Москвы во время прений сторон прокурор предложил приговорить к 18,5 и 19,5 года лишения свободы Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, охранников бизнесмена Гавриила Юшваева, устроивших перестрелку в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гособвинитель также считает возможным оштрафовать подсудимых каждого на один миллион рублей.

28 мая Хамидов и Исмаилов выступят перед судом с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее коллегия присяжных признала Исмаилова и Хамидова виновными в покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве с применением оружия и незаконном обороте оружия.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро — получили ранения.