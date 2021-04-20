У бывшего российского министра нашли апартаменты за 700 миллионов рублей

Бывшая министр сельского хозяйства России, руководитель Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник приобрела апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити», сообщает «Собеседник.ru» со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По данным издания, Скрынник купила помещения общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров в комплексе «Башня Федерация». Апартаменты расположены на 37 этаже здания, их кадастровая стоимость — около 307 миллионов рублей.

Бывшая чиновница приобрела помещения в 2020 году. До этого ими на протяжении трех лет владел банк «Западный» (признан банкротом в 2014 году). «Собеседник.ru» нашел сведения Российского аукционного дома (РАД), из которых следует, что апартаменты были выставлены на торги по начальной цене 687 миллионов рублей. Скрынник купила их почти за 700 миллионов. Кроме нее, никто в торгах не участвовал.

Ранее в апреле был назван самый богатый чиновник России — это глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабмина. Заработок увеличила и супруга чиновника — она задекларировала 13,6 миллиона рублей против 9,1 миллиона годом ранее. Их общий доход увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей в 2019-м.

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