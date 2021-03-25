Бизнесмен пожаловался на взявшего и не вернувшего деньги на церковь Милонова

Бизнесмен и бывший депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров пожаловался на депутата Госдумы России Виталия Милонова, который три года назад взял у него в долг средства на возведение храма и не вернул. Соответствующий пост предприниматель опубликовал на своей странице в Facebook.

«Деньги он брал под свое честное имя на строительство очередной церкви. Я совершенно не против появления новых храмов, но он даже не пригласил меня на открытие этой церкви», — сообщил Петров и добавил, что недавно столкнулся с Милоновым в самолете, и тот обещал в скором времени вернуть всю сумму.

Автор поста порекомендовал депутату «пересмотреть свою позицию и публично ее озвучить» и подчеркнул, что готов выслушать претензии в свой адрес, если они имеются. «Не теряю надежды получить хотя бы кулич к Пасхе», — заключил он.

Петров также предположил, что недавнее заявление Милонова о том, что «чиновники Ленинградской области живут на доходы, превышающие их официальную зарплату», обусловлено именно его собственным денежным долгом.

8 марта Милонов заявил, что депутаты Госдумы получают справедливую зарплату, ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и зарплаты помощников. Он подчеркнул, что огромные деньги уходят на избирательную кампанию, и многое зависит от победы на выборах.