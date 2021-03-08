Милонов заявил о едва хватающей на семью и помощников зарплате

Депутаты Госдумы получают справедливую зарплату, ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и зарплаты помощников. Так оценил доход политических деятелей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передает «Вечерняя Москва».

«Я не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», — приводит издание его слова.

Милонов подчеркнул, что огромные деньги уходят на избирательную кампанию и многое зависит от победы на выборах.

Он также рассказал, что в Госдуме не получают более 300 тысяч рублей. Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что петербургские депутаты получают зарплату не более 100 тысяч в месяц.